Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı
BİTLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan (42), son yolculuğuna uğurlandı
BİTLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve koronavirüs tedbiri nedeniyle yaklaşık 80 kişi katıldı.