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Samsun’da koyun sürüsü caddeye indi! İşte o renkli görüntüler

SAMSUN’da bir çobanın koyun sürüsünü sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yollardan götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı üzerinde gece 03.00 sıralarında yüzlerce koyun görüldü. Sahur için ayakta olan vatandaşlar gördükleri yollarda gördükleri koyun sürüsüyle şaşkına döndü.

Telefona sarılarak bu anları kaydettiler. Koyunların boyunlarındaki zil sesi ve meleyişleri gecenin sessizliğinde muhteşem bir güzellik ortaya çıkmasına neden oldu. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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