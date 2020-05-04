İHH’dan emniyet mensuplarına sahurluk ikramı
İHH İnsani Yardım Vakfı, motorize ve off-road ekibiyle birlikte İstanbul’un çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet mensuplarına sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sahurluk ikramında bulundu.
İHH İstanbul Arama Kurtarma Gönüllü Motorize ve İHH Gönüllü Off-Road ekibi, şehir genelinde görev yapan emniyet mensuplarına sahurluk ikramında bulundu.
15 motor, 11 off-road aracı ve diğer binek araçlarının katıldığı dağıtımda 5 bin kişiye sandviç, su, meyve suyu, kek ve maske ulaştırıldı. 80 kişinin görev aldığı 3 günlük dağıtımla birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde de faaliyet yürütüldü.
Emniyet mensuplarının yanı sıra sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar da unutulmadı ve onlara da yardımlardan ulaştırıldı.