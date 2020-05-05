DÜNYA

Kiev'de drone yardımıyla dezenfeksiyon

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de belediye, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede drone ile ilaçlama ve dezenfeksiyon yönteminden yararlanıyor.

Ukrayna'da normalleşme süreci öncesi toplu taşıma araçlarını denfekte etmeye başladı. Başkent Kiev'de belediye, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede drone ile ilaçlama ve dezenfeksiyon yönteminden yararlanılıyor. Kiev Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olağan zamanda tarlalarda haşerelere karşı ilaçlamada kullanılan büyük boyuttaki droneların, Kiev'deki bazı tesislerin dezenfeksiyonunda kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, droneların, özellikle bakteri açısından risk taşıyan bölgelerin güvenli bir şekilde uzaktan dezenfekte edilmesine imkan verdiği ve bir dronenun, dezenfeksiyon çalışmalarını yerde halleden 50 araca eşit olduğu ifade edildi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da bugün açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka sayısı, düne göre 418 kişi artarak, 12 bin 331 kişiye yükseldi.

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