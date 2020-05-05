YEREL

İzmir'de villaya kumar baskını! Dolapta yakalandılar

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin, kumar oynandığı belirlenen villaya düzenlediği baskında, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Bu kişilere, toplam 52 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak alt ve üst kattaki odalarda bulunan dolaplara saklandı. Polislere kapıyı, villayı kiraladığı belirtilen S.D. açtı. Ekipler, yaptıkları aramada, şüphelileri dolaplarda saklanırken yakaladı.

'ESNAFIM BEN'

Dolapta saklanırken yakalanan kişilerden bir kadın, polis ekiplerinin görüntü almasına tepki gösterdi, "Çekmeyin beni esnafım" dedi. Polis ekipleri ise, "Burada mı esnaflık yapıyorsun?" diye sordu. Kadın da, "İçki içmeye geldim, arkadaşlarla takılıyorum" diye cevap verdi. Polis ekiplerinin "İçki içmeye geldin madem, neden saklanıyorsun" sorusuna ise kadın şüpheli cevap vermeden uzaklaştı. 

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 13 bin 475 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ise 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL para cezası uygulanırken, S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye teşekkür mektubu
İBB online TYT ve LGS deneme sınavı düzenleyecek
Fatih Terim neşteri vurdu! 4 futbolcunun bileti kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmam Hatiplilere dikkat çeken hediye
Fahrettin Koca'dan 3 iyi haber! Önümüzdeki 1 aya dikkat çekti
Prof. Mehmet Ceyhan normalleşme kararları içinde en riskli tercihi açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adada mahsur kalan Cristiano Ronaldo İtalya'da
Kiev'de drone yardımıyla dezenfeksiyon
Hıdırellez mesajları resimli yeni hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Arka Sokaklar 551. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 20. bölüm 2. fragmanı
Hıdırellez ne zaman 2020 bugün mü hıdrellez adetleri neler?
Ayşenur Arslan baltayı taşa vurdu
LGS ve YKS yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?