Adada mahsur kalan Cristiano Ronaldo İtalya'da

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşık iki aydır ailesiyle birlikte kaldığı Portekiz’in Madeira Adası’ndan İtalya’ya döndü.

DÜN GECE YOLA ÇIKTI

35 yaşındaki Portekizli futbolcunun 20 milyon sterlin değerindeki Gulfstream G200 Galaxy özel jeti, dün Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğunu alarak İtalya’ya götürdü.

ANTRENMAN ÖNCESİ İZOLASYON

Ronaldo’nun İtalya’da Juventus takım arkadaşlarıyla antrenmana katılmadan önce iki hafta boyunca kulübün konaklama tesislerinde kendini izole etmesi bekleniyor.

Ronaldo, corona virüs salgını nedeniyle, doğduğu yer Madeira’da ailesiyle birlikte haftalığı 3 bin 500 sterlin olan villada karantinaya girmişti.

Karantina önlemlerini gevşetme kararı alan İtalyan hükümeti A takımlarının sahalara dönmesine yeşil ışık yaksa da Portekiz haber kanalı TVI, İspanya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ronaldo'nun özel jetinin Madrid'den kalkamadığını belirtmişti.

Ronaldo, özel jetinin Madrid'den kalkarak onu Portekiz sahili dışındaki ada evinden almasını ve ardından Juventus'un 2019/20 sezonunun devamı için doğrudan Turin'e transfer etmesini planlamıştı. Ancak uçak üç kez kalkış yapmayı deneyip başarılı olamamıştı. Ronaldo’nun İtalya'ya tekrar uçmadan önce bir süre daha Madeira'da kalmak zorunda olabileceği tahmin edilirken, bekleyişi uzun sürmedi.