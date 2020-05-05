MEDYA

Milli Piyango çekilişinde çelişkili görüntü! Bir küreden iki top düştü

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan'daki çekilişindeki görüntüler tartışma yarattı. Görüntüleri Meclis'e taşıyan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Belli ki ya topların ağırlıklarıyla oynanmış yada küreler hatalı veya hileli" dedi..

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekilişinde, bir küreden iki top birden düştü. Kürenin başındaki görevli işaretle yöneticiler ve notere ne yapacağını sordu, sonra da iki toptan birini seçti. Çekiliş iptal edilmedi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara “386704” olarak belirlendi.

'KÜRELER HATALI VEYA HİLELİ'

Tartışma yaratan görüntüleri Meclis'e taşıyan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Süper Piyango çekilişinde; son küreden 2 top düşüyor! Görevli birini seçiyor, piyangoysa iptal edilmiyor! Belli ki ya topların ağırlıklarıyla oynanmış yada küreler hatalı veya hileli!" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İnternethaber 20 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz
Ömer Çelik'ten darbe imalarına çok sert tepki! Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Kaç Türk öldü kaç kişi tahliye edildi?
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 3 PKK'lı terörist öldürüldü
CNN International Türkiye'de filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi.
Çorum'da müftü yardımcısı çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
İnanılmaz olay! Maymun çocuk kaçırdı elinden zor aldılar
Show TV'deki Ramo'nun oyuncusu Asena Özkan Kaptanoğlu'ndan eşine şok suçlama
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı
Marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada
Hıdırellez dileğini gül ağacına gömerken okunacak dua
İstanbullular güne yine yağmurla uyandı
Üniversiteler açılacak mı YÖK bu sene üniversiteler ne zaman açılır?