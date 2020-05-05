İnanılmaz olay! Maymun çocuk kaçırdı elinden zor aldılar

Endonezya'da motosiklete binen bir maymun yol kenarında oturan çocukların yanına gelerek içlerinden birisini kolundan tutup kaçırmaya kalkıştı. Görenleri hayrete düşüren olay cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlara ait görüntüler sosyal medyayı salladı.

Sürükleyip bıraktı

Küçük motosikletiyle çocukların yanına giden bir maymun, çocuklardan birini tutup sürükleyerek kaçırmaya kalkıştı. Çocuğu hızlı bir şekilde sürükleyerek kaçırmaya çalışan maymuna çevredekiler müdahale etti. Çocuğu metrelerce sürükleyen maymun, çevredekilerin yetişmesi üzerine çocuğu bırakıp kaçtı.

Maymun tarafından sürüklenen çocuğun alnında çizikler oluştuğu bildirildi. O anlara ait görüntüler görenleri dehşete düşürdü.