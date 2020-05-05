DÜNYA

Yok böyle bir meslek! Dans ederek tabut taşıyorlar

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye iş kapısı da açıyor.

Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyan ve bu sayede para kazanıyordu.

Ancak Aidoo, kokoronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.

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