Yok böyle bir meslek! Dans ederek tabut taşıyorlar

Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyan ve bu sayede para kazanıyordu.

Ancak Aidoo, kokoronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.