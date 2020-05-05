Darbecilerin görüntülerini yayınladı! ABD'li diplomat herşeyi itiraf etti

Maduro, "Dün bir grup paralı askerin Venezüella'ya sızma girişiminde asıl hedef bendim" dedi ve iki darbeci ABD askerinin görüntülerini yayınladı.

"Bu grubun Kolombiya topraklarında hazırlandığına dair tüm kanıtlara, tanık beyanlarına ve görüntülere sahibiz" diye ekleyen Maduro, askerlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ekibinde yer aldığını ve Florida merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'ta görev yaptığını savundu.