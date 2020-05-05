DÜNYA

Darbecilerin görüntülerini yayınladı! ABD'li diplomat herşeyi itiraf etti

Trump yönetiminin hedefindeki Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan ağır silahlı paralı askerlerin kendisine suikasta hazırlandığını söyledi. 

Maduro, "Dün bir grup paralı askerin Venezüella'ya sızma girişiminde asıl hedef bendim" dedi ve iki darbeci ABD askerinin görüntülerini yayınladı. 

"Bu grubun Kolombiya topraklarında hazırlandığına dair tüm kanıtlara, tanık beyanlarına ve görüntülere sahibiz" diye ekleyen Maduro, askerlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ekibinde yer aldığını ve Florida merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'ta görev yaptığını savundu.

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