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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek 322 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemini sonlandırdı.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter'dan Gökçek'in hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Küçükarmutlu'da bulunan Direnişevi'ndeki açıklamaya CHP'li ve HDP'li milletvekilleri de katıldı. Grup Yorum'dan yapılan açıklamada, "Siyasi bir zafer kazandık. Olumlu görüşmeler de yapılıyor. Arkadaşlarımız Valilikle görüşüyorlar. Konser için başvuruyorlar. Sonucu göreceğiz” denildi.

Ne olmuştu?

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlamıştı.

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