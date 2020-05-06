Ne yaptın sen dede! Dede bildiğin yürüyen Tekel bayisi çıktı

Sosyal medyaya düşen bir video viral oldu. Jandarma ekiplerinin sınırda sigara kaçakçılığı operasyonunda çekildiği görülen videoda ak sakallı yaşlı bir adamın üst araması görenlere "yok artık" dedirtti.

Yaşlı adam dilini her yaladığında ceketinin ve gömleğinin içine özel düzenekle yerleştirdiği karton karton kaçak sigaralar çıkıyor.

Yaşlı adamın sigaraları vücuduna sarmak için iplerle özel bir düzenek kurduğu görülüyor.