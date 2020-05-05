DÜNYA

Kan donduran korona itirafları! Anlattı sonra kendini camdan attı

RUSYA'da görev yapan doktorlar Alexander Shulepov ve Alexander Kosyakin, koronavirüse yakalandıklarını ancak çalışmaya zorlandıklarını anlattı. Shulepov, söz konusu videodan kısa süre sonra hastanenin ikinci katındaki camdan aşağıya atladı. 

Koronavirüsün nisan ayı başından beri etkisini artırdığı Rusya’da vaka sayıları günlük 10 bin seviyelerini gördü. Salgın paniği ülkede yayılırken, bir doktorun meslektaşıyla birlikte paylaştığı video ülkenin gündemine oturdu. Rusya'da koronavirüsle mücadele eden bir doktor yaşadıklarını videoda anlattıktan sonra camdan atladı. Hastalığa yakalandığını söyleyen doktor, buna rağmen 1 aydır aralıksız çalıştıklarını öne sürdü.

İşte size gerçekler! Covid-19 teşhisi kondu ama çalıştırılıyoruz

Voronej şehrinde bir hastanede görev yapan Dr. Alexander Shulepov ve Alexander Kosyakin kamera karşısına geçerek yaşadıkları süreci anlattı. Videoda ikilinin, “Yanımda oturan ambulans doktoru Alexander Shulepov’a Covid-19 teşhisi kondu. Başhekim bizi çalışmaya zorluyor. Ne yapacağız? Mesaiyi bırakamıyoruz. 1 aydır aralıksız çalışıyoruz. İşte size gerçekler” ifadeleri dikkat çekiyor.

Hastanenin ikinci katından aşağı atladı

Voronej şehrinde bir hastanede görev yapan Dr. Alexander Shulepov ve Alexander Kosyakin kamera karşısına geçerek yaşadıkları süreci anlattı. Videoda ikilinin, “Yanımda oturan ambulans doktoru Alexander Shulepov’a Covid-19 teşhisi kondu. Başhekim bizi çalışmaya zorluyor. Ne yapacağız? Mesaiyi bırakamıyoruz. 1 aydır aralıksız çalışıyoruz. İşte size gerçekler” ifadeleri dikkat çekiyor.

Hastanenin ikinci katından aşağı atladı

New York Post’un haberine göre Shulepov, söz konusu videodan kısa süre sonra hastanenin ikinci katındaki camdan aşağıya atladı. Hafif yaralanan Shulepov, tedavisinin ardından ikinci bir video paylaştı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Shulepov, ilk videoyu duygusal oldukları bir anda çektiklerini belirtti.

Hastanenin başhekimi Igor Potanin, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Shulepov’la birlikte Rusya’da corona süreci başladığından beri camdan atlayan doktor sayısı üçe çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haberi Murat Kekilli verdi
Yılmaz Özdil'in villası kaçak mı değil mi? Bodrum Belediyesi'nden açıklama
İBB Meclisi 11 Mayıs'ta olağanüstü toplanacak
İstanbul Berberler Odası Başkanı Akyüz çağrı yaptı salgın bitinceye kadar yasak olsun
Kırıkkale'den kötü haber! Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi
Araç sahipleri gece yarısına dikkat! Benzine bugün bir zam daha geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk canlı yayında Nagehan Alçı'dan Deniz Zeyrek'e: Bravo Deniz
Darbecilerin görüntülerini yayınladı! ABD'li diplomat herşeyi itiraf etti
KPSS başvuru takvimi 2020 ÖSYM kılavuzu yayınladı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bedelini hep birlikte öderiz
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi
Hıdırellezde gül ağacı yoksa ne yapılır dilek duası nasıl?
Ayşenur Arslan baltayı taşa vurdu kısa çalışma ödeneği vakası olay
Maske satış yasağı kalktı mı? Maske satmak artık serbest mi?