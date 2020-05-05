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Sakarya'da anne kedi yavru köpeği emzirdi

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yağmur altında ölmek üzereyken bulunan yavru köpeğe kedi annelik yaptı. Yeni doğum yapan kedi, yavru köpeği emzirmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA Üniversitesinin merkez kampüsünde görevli güvenlik görevlileri tarafından yağmur altında ölmek üzereyken bulunan köpeğe sahip çıkan hayvansever Sibel Arın Sezer, annesini bulamadığı köpeği evine götürdü.

Evde yavruları bulunan anne kedi, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği de emzirdi.

Sezer, kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendiği ve emzirdiği videoları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Çektiği videoda konuşan Sezer, "Anne kediyi bulduk ve o da köpeğimizi emzirdi. Şimdi ikisi birbirine sarılıp uyuyor. Ama biz köpeğimizin annesini aramaya devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz annesini bulmak ve yavrusunu ona teslim etmek. Kimse ona annesi gibi bakamaz" dedi.

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