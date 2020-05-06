DÜNYA

Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar! Beşik gibi sallandı

Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Humen Köprüsü'nde bugün şiddetli rüzgarla sallanma başladı. Köprü trafiğe kapatıldı.

Guangdong bölgesinde Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgarla sallanmaya başladı. 888 metrelik köprü, araç trafiğine kapatıldı.

Tacoma köprüsü çökmüştü

Tarihte daha önce 1940 yılında yapılan ABD'deki Tacoma Narrows Köprüsü, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı. Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çöktü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.

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