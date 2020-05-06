GÜNCEL

Akit TV'de çok garip oruç fetvası! 'İftarı eşinizle cinsel ilişkiye girerek açabilirsiniz'

Akit TV'de ekrana gelen programda Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, oruçlu kişinin çok özlemesi durumunda orucunu eşiyle cinsel ilişkiye girerek açabileceğini söyledi.

Ramazan ayının en bomba fetvası Akit TV yayınına katılan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir'den geldi. 'İnanan Genç' isimli programa konuk olar Mesut Özdemir, verdiği fetva ile Zekeriya Beyaz'ın ekranlardaki yokluğunu aratmadı. Özdemir, insanların orucunu eşiyle cinsel ilişkiye girerek açabileceğini söyledi. 

'Çok tuhafınıza gidecek ama söyleyeyim'...

Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir şu ifadeleri kullandı: "İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında..."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 21 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizler Uğurcan Çakır için kapışıyor! En az 30 milyon Euro
Karadeniz'de deprem riski arttı vatandaşı endişe sardı
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! 128 ülke Türkiye'den yardım istedi
Türk vatandaşlarını tahliye operasyonunda ilginç olaylar yaşandı
Galatasaray'da 4 imza birden! Transferler çoktan bitti
Kuleli soruşturmasında bir ilk! Fetullah Gülen ilk kez...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüs nedeniyle evde kalan yaşlı çiftin salıncaklı türkülü eğlencesi
Ne yaptın sen dede! Dede bildiğin yürüyen Tekel bayisi çıktı
Ayça Çağla Altunkaya yaşı kaç Acun ile sevgilisi yaş farkı kaç?
ATV Esra Erol canlı yayına damga vuran küfür
Ece Üner'in YKS yorumu sosyal medyada TT oldu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir yaşı kaç?
Sakarya'da anne kedi yavru köpeği emzirdi
Hıdırellez sabahı neler yapılır 6 Mayıs hıdırellez günü neler yapılmaz?