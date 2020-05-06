Akit TV'de çok garip oruç fetvası! 'İftarı eşinizle cinsel ilişkiye girerek açabilirsiniz'

Ramazan ayının en bomba fetvası Akit TV yayınına katılan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir'den geldi. 'İnanan Genç' isimli programa konuk olar Mesut Özdemir, verdiği fetva ile Zekeriya Beyaz'ın ekranlardaki yokluğunu aratmadı. Özdemir, insanların orucunu eşiyle cinsel ilişkiye girerek açabileceğini söyledi.

'Çok tuhafınıza gidecek ama söyleyeyim'...

Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir şu ifadeleri kullandı: "İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında..."