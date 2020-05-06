Galeriç Subasar Ormanı'nda 'su papatyası' güzelliği

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçe sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti insanlara görsel şölen sunmaya devam ediyor. Türkiye'de nadir bulunan subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyalarıyla beyaza büründü. Fotoğrafçıların ilgi odağı olan orman en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışı ve yurt içi yolcu giriş-çıkış yasağı olmasından dolayı bu yaz ziyaretçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çoğunluğu dışbudak ağacından oluşan ormanın kışın ve ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanıyor. Ormanda ayrıca kuş gözlemciliği yapılıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor.

Subasar ormanı mevkisinde kalan çevre halkı ise her sene ormana turistlerin geldiğini belirterek insanların sulak orman içine girip gezmek istediklerini, su papatyalarının ve diğer bitkilerin yaz mevsiminin ortalarına doğru hayvanlara mera olarak kullanıldığı ifade etti.