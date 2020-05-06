YEREL

Havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı başkan kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde susuz kalan kaplumbağa, beton havuzdan su içmek isterken, havuza düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğinde olan havuzda boğulmak üzere olan kaplumbağayı, tesadüfen gören Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kürekle kurtararak doğaya bıraktı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Şeyh Sinan Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde incelemeye giden Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eski hastane bahçesini incelemek istedi. Tesadüfen hastane bahçesinde bulunan yaklaşık 1 metre derinliğindeki beton havuzda bulunan suya düşüp boğulmak üzere olan kaplumbağayı gördü. Çalışanlara seslenerek, kaplumbağanın kurtarılması için kürek istedi. Çalışanların getirdiği kürekle suda boğulmak üzere olan ve yorgun düşen kaplumbağayı kurtaran Başkan Öküzcüoğlu kaplumbağayı doğaya bıraktı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Asfalt çalışmalarımızı yaparken hastanenin oradaki su deposunda kaplumbağanın düştüğünü gördük, ekiplerimizle beraber de onu kurtardık. Artık bundan sonra mutlu mutlu yaşayacak" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yükselişe geçen dolar rekor seviyelerde! 7.1580'i test etti
Askıda fatura uygulaması başladı! İmamoğlu çağrı yaptı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat gerçekleşti! O ülke bakın tanesi kaç paradan aldı
Villası kaçak mı değil mi tartışması! Yılmaz Özdil: Çadır kursak brandası kaçak derler
LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu
Bakan Mustafa Varank açıkladı 300'ü desteğe hak kazandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galeriç Subasar Ormanı'nda 'su papatyası' güzelliği
ATV ile 2 dakikalık tur 25 bin TL'ye mal oldu
Anneler Günü ne zaman 2020 bu pazar Anneler Günü mü?
Sokağa çıkmayan 2,5 yaşındaki çocuktan ilginç tepki
Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar! Beşik gibi sallandı
Hıdırellez bugün saat kaçta bitiyor hava kararınca biter mi?
Sağlıkçılar yoğun bakımda koronavirüs hastası kalmayınca böyle eğlendi
Rüyanda ilişkiye girdiğini görünce oruç bozulur mu Diyanet cevap verdi