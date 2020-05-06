TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Korona virüs nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti netlik kazanıyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kritik bir toplantı yapan TFF Başkanı Özdemir açıklama yapıyor.

Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından bazı satır başları...

- İnsanlık tarihinin zorlu süreçlerinden bir tanesinden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yolda çok doğru ilerliyoruz. 5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi.

''Müsabaka evresini en kısa sürede kulüplerimize bildireceğiz''

- Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görünmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık. İlk ölüm vakasından sonra da ligleri erteledik. Önlemler konusunda her adımı attık. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizde büyük bir yol aldık. Devletimizin kararlarına hep uyduk. Futbolun oynanabilmesi için bir protokol hazırladık. Müsabaka evresini en kısa sürede kulüplerimize bildireceğiz.

''UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık''

- Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için sağlık kurulumuz önemli bir çalışma hazırladı. Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık.

''12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık''

- Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ligleri başlatabilirsek 26 Temmuz'da bitirmeyi planlıyoruz. Kalan 8 haftanın 7'sini hafta sonu, 1 haftayı ie hafta arası oynatacağız. Kalan maçlar da seyircisiz oynanacak. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız.