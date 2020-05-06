Adana'da pazarcılar denetim yapan memurları darp etti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki semt pazarına Adana Valiliği koordinasyonunda pazar yerlerinde maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve ürünlerin elle seçilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak üzere 5 memur sabah saatlerinde gitti.

Uyarılarda bulunan görevi başındaki 5 memur pazar esnafı tarafından darp edildi. Bu sırada kavgayı gören bekçiler olaya müdahale ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya karışan esnafı gözaltına aldı.

Şikayetçi oldular

Büro Memur-Sen Adana Şubesi üyesi 5 memurda darp raporu alarak esnaf hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Öte yandan memurların darp anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.