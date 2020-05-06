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Prof. Osman Müftüoğlu : Sıra oramızı buramızı yaptırmaya mı geldi

Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net isimli program katılan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Müftüoğlu; "Benim bu gün elime bir not geçti o notta berberlerin nasıl manikür pedikür yaptığı yazıyor. Her şey bitti de sıra manikür pediküre mi geldi? Yani anlarım Saçınızı kestirmeniz gerekiyorsa gidin kestirin. İşin o detaylarına girmenizin bir anlamı yok. Bize güzellikten daha önce sağlık lazım. Bizim şuanda botoksa ihtiyacımız yok. Bizim şuanda oramızı buramızı düzeltmeye ihtiyacımız yok. Bizim ruhumuz düzgün kalsın sağlığımız dayak yemesin, şu darbeden kurtulalım şu beladan kurtulalım bir nefes alalım. Nefes almaya ihtiyacımız var ve sabrımızı başka alanlara aktaralım.İyi bir aydayız şansımız var. Güzel manevi bir aydayız oraya doğru aktaralım. Yani biz neler geçirmiş ulusun devamıyız. Biz çok salgın gördük...Acele etmeyelim” açıklamalarını yaptı.

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