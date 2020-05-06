Meghan Markle bir yaşına giren oğluyla video paylaştı

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olabilmek için kraliyetteki 'üst düzey' görevlerini bırakacaklarını açıklamıştı. Resmi olarak 31 Mart 2020'de ayrılan çift öncelikle Kanada'ya gitmiş ardından da Markle'ın ülkesi ABD'ye giderek Los Angeles kentinde yaşamaya başlamışlardı.

Çift ayrıldıkları süreden bu yana yeni hayır kurumları için çalışmalar yürütmüş, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaparken görülmüşlerdi. Oğulları Archie'yi kameralardan uzak tutmayı her fırsatta dile getiren çift, bu kez hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Markle Save The Children derneği için, bugün 1 yaşına giren oğlu Archie ile kitap okuması yaptı ancak artık Sussex’lere ait resmi bir hesap olmadığı için paylaşım derneğin hesabından yapıldı. Meghan; oğlu Archie ile masal kitabı okuyarak, İngiltere'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yardıma muhtaç ailelere ulaşan Save the Children'a destek verdi.