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ATV Esra Erol canlı yayına damga vuran küfür

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Esra Erol'un programında konuğu küfür etti sosyal medyada gündem oldu.

ATV’nin en çok izlenen programlarından ‘Esra Erol’da’da konuğun canlı yayında küfür etti. Reji o anlarda sesi yayından almayı unutunca ise küfür izleyiciler tarafından duyuldu.

Doğuma günler kala eşinin eski sevgilisi ile kaçtığını iddia eden bir kişiyi yayına çıkaran Esra Erol, söz konusu şahsı bir süre dinledikten sonra yarın devam edeceklerini söyledi.

Bu sırada bir hışımla yerinden kalkan ve kulise doğru giden şahıs kadrajdan çıktıktan sonra küfür etti.

Reji o anlarda sesi yayından almayı unutunca ise küfür izleyiciler tarafından duyuldu.

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