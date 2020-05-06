Selçuk Bayraktar'tan CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına cevap

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarıyla ilgili söylendiği gibi bir usulsüzlük varsa bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapıldığını söyledi. Bayraktar, İmamoğlu'nun iftiralara sessiz kaldığını ifade ederek protokolün iptal edileceğini açıkladı.