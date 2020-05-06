MEDYA

Ece Üner'in YKS yorumu sosyal medyada TT oldu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, YKS tarihinin değişmesini değerlendirdi. Üner konuşmasında, "Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini kullandı.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki defa girdiğini, üniversite sınavının tarihinin ise aynı sebeple değiştirildiğini ifade etti.

"Hazineye kıyılır mı hiç?"

Üner konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım."

Üner ayrıca sözlerine 'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini de ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı! Samimiysen gel Kandil'e yürüyelim
Koronavirüste sevindiren gelişme! Türk bilim insanı insan testlerine başladı
Konsensus'tan bomba anket! Erdoğan açık ara önde Akşener fena çakıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı iyi bir görüntü vermedi
Bilim Kurulu Üyeleri açıkladı: Normalleşme için erken değil
Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat ayarı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akit TV'de çok tartışılan oruç önerisi
Sakarya'da anne kedi yavru köpeği emzirdi
Hıdırellezde gül ağacına asılan dilekler ne zaman alınır?
60 saniyede bugün (5 Mayıs 2020)
Haluk Levent duyurdu, Ülker teyze evine kavuştu
Hıdırellezde dilek kağıdı ne yapılır? Hıdırellez duası nasıl yapılır
Kan donduran korona itirafları! Anlattı sonra kendini camdan attı
Danimarkalı genç kız oruçtan etkilenip İhtida töreni ile Müslüman oldu