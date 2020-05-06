Ece Üner'in YKS yorumu sosyal medyada TT oldu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Anadolu Lisesi sınavı çalındığı için aynı sınava iki defa girdiğini, üniversite sınavının tarihinin ise aynı sebeple değiştirildiğini ifade etti.

"Hazineye kıyılır mı hiç?"

Üner konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım."

Üner ayrıca sözlerine 'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini de ekledi.