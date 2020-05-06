Muğla'da pitbull cinsi köpeğin bağlı olan köpeğe saldırdığı anlar kamerada

MUĞLA-Marmaris karayolunun 11'inci kilometresinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesinde 20 Mart günü meydana gelen olayda; Muhammet A.'nın dükkanının önüne bağladığı 'rotweiller' cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan 'pitbull' cinsi köpek saldırdı.

Bir anda ne olduğunu anlamaya çalışan Kubilay Ö., kısa bir süre köpeklerin kavgasını izlemesinin ardından tekme atarak ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Köpeklerin kavgası bir süre sonra kendiliğinden sonlanırken, Kubilay Ö. ise yorgunluktan yerde kalan 'pitbull' cinsi köpeği kucaklayıp, yaralarını kontrol ederek sakinleştirmeye çalıştı ardından da kucağındaki 'pitbull' ile uzaklaştı.

Dükkanı açmaya gelince köpeğinin yaralandığını fark etti

Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip veterinere götürdü.

Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edilirken, iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A., şok oldu.

Görüntülerin tamamını izleyen Muhammet A., ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığının başlattığı soruşturma kapsamında 'pitbull' cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.