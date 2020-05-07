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İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Korona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maltepe E-5 Karayolu’nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı. ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.

Korona virüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

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