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Fren yerine gaza basınca duvara böyle çarptı

Antalya'da otomobilini park eden kişi, fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Kaza yapan sürücünün sürüş denemelerine yeni başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde meydana geldi. Yeni sürüş denemelerine başlayan kadın sürücü kısa şehir turunun ardından evinin olduğu sokağa geldi. Sokağına gelen sürücü, park etmek için evinin önündeki otoparka dönüş yaptı. Bu sırada paniğe kaplan sürücü fren yerine gaza basınca apartmanın duvarına çarptı. Otomobilin ön bölümü hurdaya dönerken aracın hava yastıkları açıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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