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Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki

Oyuncu Gürgen Öz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın 2 aylık gelen doğal gaz faturalarını görünce bir video çekerek "İGDAŞ müdürleri müneccimlik eğitimi almış" diyerek ateş püskürdü. EPDK, İGDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Oyuncu Gürgen Öz, yüksek fatura şikayetleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan İGDAŞ'ı eleştirdi. Faturaların iki aylık gelmesini esprili bir dille eleştiren oyuncu, "İGDAŞ müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi. EPDK, İGDAŞ hakkında dün faturalarda kabartma yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 

"Adam kalpten bağlı bize"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissediyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" diyerek tepki gösterdi.

EPDK İGDAŞ için soruşturma başlattı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, (EPDK) İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetleri üzerine harakete geçti. İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit eden EPDK, İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsil edilen faturaların aboneye iade edileceğini aksi taktirde İGDAŞ'a ceza uygulanacağını söyledi.

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