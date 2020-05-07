Dev çekirgeler istilaya başladı üçüncü dalga daha büyük geliyor

Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etti. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. BM Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi. Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.

Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan. Bölge halihazırda açlık ve koronavirüsle mücadele ediyor. Etiyopya,Kenya ve Somali en çok etkilenen ülkeler. Çekirgeler Doğu Afrika'nın besin tedarik zincirini çok fazla tehdit ediyor.

Koranavirüs çekirge ile mücadeleyi engelliyor

Hükümet koruyucu kıyafet, böcek ilacı ve zirai ilaç bulmakta zorlanıyor. Çünkü koronavirüs salgını tedarik kanallarını olumsuz etkiledi. Bu durum bölgedeki yoksulluk ve açlığı daha da derinleştirebilir.

BM, bir sonraki çekirge istilasının Temmuz'da gerçekleşebileceğini ve 400 kat daha fazla olabileceğini tahmin ediyor.