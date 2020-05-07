DÜNYA

Vuhan'daki doktorlar koronavirüs hastasına çift akciğer nakli gerçekleştirdi

Dünyayı sarsan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde doktorlar, koronavirüs sebebiyle akciğerleri tamamen zarar görmüş bir hastaya, çift akciğer nakli yaparak iki akciğerini sağlıklı organlarla değiştirdi. 65 yaşındaki koronavirüs hastasının durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde Cui An adlı koronavirüs hastası Şubat ayında salgına yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu günden bu yana  yaklaşık 2 aydır yaşam destek ünitesine bağlı olan An'ın organlarının tedaviye cevap vermeyerek zarar gördüğü belirtildi. Vuhan'daki doktorlar iki akciğer de zarar gören hastaya çift akciğer nakli yaptı. 6 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda olan hastanın durumunun yavaşça iyiye gittiği açıklandı.

Kendi başına nefes alamaz hale geldi

Doktorlar koronavirüs hastasının yaşaması için tek ümidin çift akciğer nakli olduğunu ifade etti. Nisan ayında yapılan nakil sayesinde yavaşça iyileştiği belirtilen 65 yaşındaki koronavirüs hastasının, ameliyattan önce kendi başına nefes alamadığını açıkladı.   

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