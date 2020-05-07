DÜNYA

Nicolas Maduro darbe girişiminde bulunan asker Trump'ın koruması çıktı

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD’li Luke Denman’dan sonra, Jordan Goudreau, itiraflarda bulunurken, bu kişinin 2018 yılının Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya mitinglerinde güvenliği sağladığı fotoğraf ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki 5 Mayıs'ta gerçekleşen silahlı eylem ve darbe girişiminde iki ABD vatandaşının tutuklanmasına ilişkin, "Hükümetimizi ilgilendiren bir şey yok." ifadesini kullanmasının ardından Venezuela yönetimi elindeki verileri kamuoyuyla paylaştı.

Venezulea’da 5 Mayıs'ta darbe girişimde bulunduğu iddia edilen aralarında  Luke Denman ve Jordan Goudreau (43) adlı ABD ordusuna mensup eski askerlerin olduğu toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü.

"Darbe girişiminin ardından ben varım"

ABD'de görevli astsubay Jordan Goudreau ABD Dışişleri Bakanlığı ile 'Venezuela'daki petrol çıkarlarını korumak' için bir sözleşmesi olduğunu ve Maduro'yu devireceğini itiraf etti.

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