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İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezenlere polis ceza kesti! Vatandaş isyan etti

İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu.

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken, sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stant kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı.

Sokakta maskesiz gezmek yasak mı?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.

1 aydır bin lira kazanmadım 1000 lira cezayı ödeyemem

Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.

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