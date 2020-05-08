Abdurrahman Dilipak'ın Kovid-19 bir ajan sözleri olay oldu!

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir, ne değildir?" programına gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'ın sözleri damga vurdu.



Dilipak, koronavirüs salgınının bir 'korku pandemisi' olduğunu söyledi. Dilipak, koronavirüs salgınıyla ilgili 3 yıldır 7 makalesi olduğunu söyleyerek "Bizimkiler çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar hocam. Bu biyolojik savaş" bilgisinin kendisine başka bir kaynaktan geldiğini açıkladı.

Bitkisel ilaçlar kullanıyor

Dilipak, moderatör Mehmet Akif Ersoy'un 'Tedbir alıyor musunuz?' sorusuna 'Kenevir kullanıyorum. Daha çok bitkisel ilaçlarla kendimi korumaya çalışıyorum' dedi. İşte Dilipak'ın açıklamaları:

"Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan"

"Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil. 3 yıldır 7 ayrı makalem var bu konuda. Çin ya da Hindistan'da başlayacak bir biyolojik savaşın mikrobunun hikayesini anlatıyorum. Bu bilgi de bana başka bir kaynaktan geldi. Bizimkiler çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar hocam.