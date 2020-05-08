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Murat Övüç sevgilisini anlattı bomba itiraflar

Son zamanların dikkat çeken ismi Murat Övüç, sevgilisini, özel hayatını, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan 'Gör Beni' programında anlattı. Birbirinden ilginç itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

Son zamanların dikkat çeken ismi Murat Övüç, sevgilisini, özel hayatını, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan 'Gör Beni' programında anlattı. Birbirinden ilginç itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

 "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakalıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü" dedi.

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