EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı faturalar gerçekten mevzuata aykırı olarak kesilmiş. İGDAŞ'a yazı gönderdik. Fatura iadelerini yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.