EKONOMİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı faturalar gerçekten mevzuata aykırı olarak kesilmiş. İGDAŞ'a yazı gönderdik. Fatura iadelerini yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

 EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı faturalar gerçekten mevzuata aykırı olarak kesilmiş. İGDAŞ'a yazı gönderdik. Fatura iadelerini yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu
Facebook ve Google'dan korona kararı! Yıl sonuna kadar...
Pakistan'da Kovid-19 ölü ve vaka sayıları 12 günde 2 katını aştı
Yer Arnavutköy! 13 yaşındaki kızı taciz eden 3 kişiyi mahalleli yakalayıp polise teslim etti
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan yeni İGDAŞ açıklaması: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halk TV Medya Mahallesi programında başörtü ve sakal skandalı
Murat Övüç sevgilisini anlattı bomba itiraflar
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Abdurrahman Dilipak'ın Kovid-19 bir ajan sözleri olay oldu!
Rıdvan Dilmen'den TFF'yi bombaladı: Rezalet
Cerrahi maske fiyatları kaç para olacak? Ücretli maskeler taban ücreti ne kadar?
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezenlere polis ceza kesti! Vatandaş isyan etti
İbrahim Gökçek Grup Yorum üyesi evli mi eşi Sultan Gökçek kimdir?