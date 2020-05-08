EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş!
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı faturalar gerçekten mevzuata aykırı olarak kesilmiş. İGDAŞ'a yazı gönderdik. Fatura iadelerini yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı faturalar gerçekten mevzuata aykırı olarak kesilmiş. İGDAŞ'a yazı gönderdik. Fatura iadelerini yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.