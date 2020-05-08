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Halk TV Medya Mahallesi programında başörtü ve sakal skandalı

CHP’nin yayın organı HALK TV’de yayınlanan Ayşenur Arslan’ın programında başörtüsü ve sakalla ilgili bir skandala imza atıldı.

Arslan'ın programına katılan konuk ise Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları anlattı.

Başörtünün ve sakalın İslamiyet'le örtüşmediğini belirten Yaşer, "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var.

Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek, "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek cevap verdi.

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