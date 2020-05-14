POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı mesajında, "'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Türk bayrağı emojisi ile "13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 1 dakika 20 saniyelik bir de video bulunuyor.

Erdoğan'ın dünya liderlerine Türkçe seslendiği ve liderlerle aile fotoğrafı çektirdiği sırada Türk Bayrağını yerden kaldırdığı anların yer aldığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevi sırasında Erdoğan'ın bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğinizi merak ediyorum?" sorusunu "Türkçe konuşacağım" diye yanıtladığı görüntüye de yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Giresunspor'da kulüp doktorunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin kararı
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti
Erdoğan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi
İzmir'de gizli hayırsever veresiye defterindeki 13 bin 500 liralık borcu kapattı
4 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı görenler yok artık dedi!
60 saniyede bugün (13 Mayıs 2020)
Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar ifşası! Kızlar videosu ile istifa etti
Ünlü sunucu Esra Erol ATV canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu
ABD'de spor salonları açılsın eylemi
İstanbul'da damat dehşeti! Öldürdü, parçaladı, 3 ay dondurucuda sakladı