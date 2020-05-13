DÜNYA

İngiltere'de Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi

Yasakların gevşetilmesiyle, havayolu hizmetlerinin kısmen devam edileceği ilan edilen İngiltere'de Ryanair şirketine ait Londra Stansted Havalimanı'ndan kalkıp Lizbon'a giden uçakta, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması tepki çekti.

İngiltere'de Ryanair şirketi, programının yüzde 40'ının 1 Temmuz'dan itibaren yayınlanacağını duyurmuş; virüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik; yolcuların hepsinden yüz maskesi takması, daha az çanta kontrol etmesi isteneceği, tuvaletler için sosyal mesafeli sıra uygulanacağını ifade etmişti.

Lizbon seferini gerçekleştiren uçakta çekilen bir görüntülerde, uzmanların tavsiye ettiği iki metre mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken; videoyu kayda alan yolcu, "Ryanair, tüm uçuşu dolduracak kadar para kazanmak için çok istekli. Hiçbir şekilde sosyal mesafe yok. Hem de hiç" diyerek tepki gösterdi.

1 Temmuz'dan itibaren yurt dışına bin uçuş yapacaklarını söyleyen Ryanair CEO'su Michael O'Leary, "1 Temmuz'dan itibaren İspanya, Fransa ve Portekiz'e yüz binlerce İngiliz ailenin yeniden dışarı çıktığı günde 1000 uçuş yapacağız. Yolculuk boyunca yüz maskesi takılması zorunlu olacak. Bunun dışında fazla bir fark olmayacak" dedi.

'Uçaklardaki klima sistemlerinin virüsün yayılmasına yardımcı olabileceğinden endişe edip etmediği' de sorulan üzerine CEO O'Leary, "Uçaklarda hastane düzeyinde klima filtreleri var. Ameliyathanelerde kullanılanlardan mevcut" şeklinde konuştu.

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