SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS ve YKS açıklaması

Korona virüs salgını ile birlikte Türkiye'de eğitime ara verilirken, üniversitelerde vize ve final sınavlarının nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında konuya açıklık getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında korona virüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde vize ve final sınavlarının nasıl uygulanacağına ilişkin bir soruya cevap veren Sağlık Bakanı, sınavların yüzyüze yapılmayacağını ifade etti.

Bakan Koca, "Finallerin üniversitelere bırakılarak gerektiğinde yüz yüze yapılması yaklaşımı söz konusu idi. Özellikle Haziran'da LGS, YKS imtihanının yapılıyor olması bir hareketliliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede finallerin yüzyüze yapılıyor olması bu hareketliliğin oluşturacağı kaygısı oluşturdu.

YÖK'ün yaklaşımı bu hareketliliğe yoğun katkısı artışına sebep olabileceği düşüncesiyle olabildiğince dijital, online sınavı yaklaşımına karar vererek, yüz yüze sınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. Buradan YÖK Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Online sınavlar yapılmış olacak" dedi.



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