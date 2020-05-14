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Sultangazi'de işe giden kadına köpekler saldırdı!

SULTANGAZi'de işe giden kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan kadın, Köpeklerden korkmuyorum ama bir anda üstüme saldırdı dedi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar, son haftalarda artan köpek saldırılarından dolayı endişeli. Başıboş sokak köpekleri geçen Çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında işe giden bir kadına saldırdı.

İşe gitmek için evden çıkan bir kadın, yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra 2868 Sokak'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir süre koşarak köpeklerden kaçmaya çalışan kadın köpeklerin pantolonunun paçasından tutmasıyla yere düştü.

Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı.

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