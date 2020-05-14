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Serdar Turan görevden alınmıştı! Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın orduları varmış

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine yönelik "çıkarır yakarız" tehditlerinin ardından Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alınmıştı. Asker üniformalı kaleşnikoflu kişiler, "Kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" tehdidinde bulundu.

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Kaleşnikoflu grup, "Ülkemizin 57'inci alayı olan ülkü ocaklarının ve onun herhangi bir bireyin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" ifadelerini kullandı.

"Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları var"

Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen videoda üzerinde askeri üniforma, yüzlerinde maske ve ellerinde ağır silahlar olan kişiler, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'na yönelik tehditlere yanıt vereceklerini belirterek, "Nefsi müdafa olursa Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları kardeşleri var. Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" diyerek tehditler savurdu.

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