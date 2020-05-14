DÜNYA

Oregon'da bir çocuk 300 mermi arasından sağ çıktı! Mucize kurtuluş

Oregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı. Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü.

Oregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı.

Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü.

300 mermi arasından mucize kurtuluş

Polis, çatışma sırasında adamı öldürdü. Arabadan çocuk da sağ kurtuldu. Polis, şüphelinin 36 el, polisin de 250 el ateş ettiğini açıkladı. 300 e yakın merminin harcandığı çatışmada çocuğun kurtulması mucize olarak görülüyor.

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