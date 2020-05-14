SAĞLIK

Japon medyasından Türkiye'ye koronayla mücadeleye övgü yağdı

JAPONYA merkezli yayın kuruluşu Fuji News Network, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini izleyicilerine duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelesi, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak, Japonya'da yayın yapan Fuji News Network televizyonu ağı, Türkiye'nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları haberleştirdi.

İstanbul'dan görüntülere yer verilen haberde, toplu ulaşımdaki dezenfekte çalışmaları gösterildi.

En başarılı ülke Türkiye

Japon yayın kuruluşu, Türkiye'nin salgınla mücadelede en başarılı ülke olduğunu vurguladı.

Bir Türk yetkilinin, "Türkiye'de yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Türkiye, ventilatör sayısı anlamında da oldukça rahat." görüşleri aktarıldı.

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