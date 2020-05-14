Van'da PKK'lı teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı: 2 şehit

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Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti.

Belediye çalışanı ile sivil hayatını kaybetti

Saldırı ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Arkalarından yaklaşıp uzun namlulu silahlarla taradılar

“14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.