Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam! Sağlık kontrolünden geçti

Şarkıcı, kendisine, "Sen sahnede dursan, konuşsan bile yeter" dediklerini söylediği hayranlarıyla en kısa sürede buluşmayı diledi.

Tayfur'un doktoru Prof.Dr. Alper Demirbaş ise ameliyat sırasında Ferdi Tayfur şarkılarını dinlediklerini anlatarak, 'Ferdi babanın ameliyatını bitirdiğimde içimden onun 'Emmioğlu' şarkısını söyledim" dedi.

Böbrek rahatsızlığı başgösteren Ferdi Tayfur'a 25 Nisan'da geldiği Antalya'da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, bugün hastaneye kontrole geldi.