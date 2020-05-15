Cinsel ilişkiye girerek oruç açılır mı? Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne dedi?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme dair merak edilen soruları Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı. Akit TV'de dile getirilen "Eşinizi özlediyseniz cinsle ilişkiye girerek oruç açabilirsiniz" fetvası olay olmuştu. Sosyal medya tepki gösterilen o fetva içn Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? "Cinsel ilişkiye girerek oruç açılır mı?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca'nın cevabı şöyle:

"Ne bu yani! Bunun manası yok lüzumsuz yani... Ama sen bana şunu sorsan "Bir insanın hakikaten eşine karşı çok fazla istek doğmuş şehvet deniyor buna. Neticede tamda iftar saati iftar oldu diye orucunu açmadan ağzına bir hurma atmadan cinsel ilişkiye girmişler. Bu adamın orucu bozuldu mu? 61 kefaret yedi mi?" diye bana sorarsın bende sana derim ki iftar vakti girdiyse, ezan vakti girdiyse bunun orucu bozulmaz çünkü vakit girmiş."

"Orucun vakti çıktığı için bunun güne gün kefaret bir şey gerekmez. Fıkıhta her şey konuşulur. Çünkü her şey gelebilir dünyada insanın başına. Ama durup dururken açabilirsiniz diye sanki bir hurmayla iftar etmek sünnettir veya hurma bulamazsa Peygamberimiz suyla orucu açardı gibi hadisleri anlatır gibi, bir teşvik yapar gibi böyle açarsınız lafı gündeme gelmek için herhalde."