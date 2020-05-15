Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin ibadete açılacağı tarihi açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7’de katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.