YEREL

Ankara’da bebek kaçırma anı saniye saniye kameralara yansıdı

Ankara’da yeni doğum yapan anneyi ‘çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ cümleleriyle kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Olay, Pazartesi günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirme odasında emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı. S.P. isimli kadın kendine güveni sağladıktan sonra yabancı kadına ‘Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim’ dedi. Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P. çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F. uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P. bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı. Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman, 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren yabancı uyruklu kadın Z.F. ve eşi H.A.’nın ifadesi alındı. Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri S.P.’nin bir ticari taksiye çocukla bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.P.’nin Mamak’taki evi tespit edildi. İkametgahına yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı, bebeğin de ikamette olduğu tespit edildi. Kaçırılan bebek, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
İYİ Parti-HDP kavgası CHP'ye nasıl sıçradı?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Mayıs Perşembe)
Fatih Terim'den liglerin geleceğiyle ilgili açıklama
Ahmet Türk’ten Sırı Süreyya Önder'e İYİ Parti eleştirisi
MİT'in operasyonunda PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu’da maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı
Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı
Mayıs ayı hacamat günleri takvimi 2020 ne zaman yapılmaz?
60 saniyede bugün (14 Mayıs 2020)
Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam! Sağlık kontrolünden geçti
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi günlerde sokağa çıkma yasağı var?
İstanbul'da boğazına bıçak dayayıp taksiciyi gasp etti! İşte o anlar kamerada
Bayram harçlığı yardımı başvuru formu-2020 kaç para ödenecek?