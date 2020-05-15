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Ece Üner'den olay Jülide Ateş itirafı! Yerleri süpürerek çıktım

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in Jülide Ateş itirafı olay oldu.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş'le ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan'la birlikte kahkahalara boğuldu.

Üner'in anlattığı Jülide Ateş anısı şöyle: "2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum:

'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."

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